Daniele Scardina, parla il fratello: "La battaglia più importante della sua vita..."

Daniele Scardina combatte la sua battaglia più difficile. Lui, un ragazzone tutto muscoli e tatuaggi, una settimana fa ha avuto un malore improvviso mentre si stava allenando in una palestra del Milanese. La corsa in ospedale, l'operazione al cervello e la notizia che lascia i fan increduli, senza parole.

Suo fratello Giovanni scrive dall'account Instagram del pugile, che viveva in America e che è amatissimo dai fan della boxe: "Una settimana fa Daniele iniziava la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla. La famiglia Scardina ringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare un supporto e un’attenzione incredibili e ringrazia anche tutti coloro che con un messaggio e un pensiero si sono stretti con affetto intorno al nostro Dani. Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui. Oggi alle ore 20 e come tutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi con lo spirito. Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la Fede".

Daniele Scardina, soprannominato King Toretto, ha partecipato qualche anno fa a Ballando con le stelle - il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci - mostrando un lato che pochi conoscevano: la passione per il ballo. "Poteva essere una cosa bella nel mio percorso, diversa ma bella. Ho incontrato Milly e sono qui. Mi ha proposto di partecipare al programma e inizialmente ero titubante. Ma mi sono informato e ho realizzato che poteva essere un’esperienza positiva e interessante per me, per il mio percorso", aveva raccontato prima dell'inizio del programma.