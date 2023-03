Governo, c'è il nome per guidare l'Agenzia per la cybersicurezza

08 marzo 2023 a

Il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica, è stato sentito oltre un’ora al Copasir. L’audizione di Mantovano davanti al Copasir era stata calendarizzata martedì dopo la notizia delle dimissioni di Roberto Baldoni per riferire sulla vicenda. Nel frattempo arriverà nella giornata di giovedì, in Consiglio dei ministri, la nomina del nuovo dg dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che raccoglierà l’eredità di Baldoni. Nelle scorse ore erano circolate varie ipotesi per il successore del vertice di Acn, ma la scelta del governo sarebbe ricaduta sul prefetto di Roma Bruno Frattasi. Entrando a Palazzo San Macuto Mantovano aveva anticipato che la nomina del nuovo dg di Acn sarebbe approdata sul tavolo dell’esecutivo, che si riunirà a Cutro, di fatto confermando che il dg per il dopo Baldoni era già stato individuato. Si apre ora una nuova casella per guidare la prefettura della Capitale.