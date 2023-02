TikTok, addio all'app per i dipendenti pubblici: Zangrillo prepara la stretta

25 febbraio 2023 a

Dopo la Commissione europea anche l’Italia è pronta a prendere provvedimenti su TikTok. Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, è stato intervistato da Repubblica in merito ad un blocco dell’applicazione che arriva dalla Cina su tutti i dispositivi elettronici dei dipendenti dello Stato: “Il tema è all'attenzione da qualche giorno. Su questo argomento si sta già impegnando il Copasir, ma è evidente che il mio ministero, avendo 3,2 milioni di dipendenti, è fortemente coinvolto. Le opzioni possono essere di muoversi come si è mossa la Commissione europea o eventualmente assumere una decisione diversa. È una scelta che non posso compiere in solitaria, mi devo confrontare con le altre istituzioni e insieme concorderemo una linea. L’argomento - dice ancora il ministro di Forza Italia - è arrivato all'ordine del giorno da poco. Già la prossima settimana dovremo confrontarci e cercare di arrivare a una sintesi. Prenderemo una decisione in fretta. Ora dobbiamo comprendere bene quale è effettivamente la profondità dei rischi legati alla sicurezza nazionale”.

Negli scorsi giorni, per aumentare la cybersicurezza, l’organo di gestione interno della Commissione europea ha deciso di sospendere l’uso di TikTok sui suoi dispositivi aziendali e sui dispositivi personali registrati nel servizio della Commissione per i dispositivi mobili. Questa misura mira a proteggere la Commissione dalle minacce alla cybersicurezza e dalle azioni che possono essere sfruttate per attacchi informatici contro il contesto aziendale della Commissione. Verranno costantemente riesaminati anche gli sviluppi relativi alla sicurezza di altre piattaforme social. Il provvedimento è in linea con le rigorose politiche interne della Commissione in materia di cybersicurezza che disciplinano l’uso di dispositivi mobili per le comunicazioni legate al lavoro.