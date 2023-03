Jacopo Mastrangelo, dopo 3 anni torna il chitarrista del lockdown

Francesco Fredella 07 marzo 2023 a

"Vasco Rossi ha ripostato un mio video e Laura Pausini mi ha scritto": Jacopo Mastrangelo, 21 anni, racconta così le emozioni vissute durante la pandemia. Anche lui, dopo 3 anni da quel bruttissimo periodo, riavvolge il nastro e racconta un successo agguantato in Rete quasi senza volerlo. Lui, romano doc, è soprannominato "il chitarrista romano del lockdown": dal suo terrazzo in piazza Navona con vista mozzafiato si esibiva ogni sera alle 18 durante il lockdown interpretando grandi classici del passato. "Sto continuando a studiare all'università, studio Economia. Sono fidanzato. E amo la musica", racconta Jacopo in radiovisione a RTL 102.5 News. Ama i Queen e la Lazio. Si descrive come un ragazzo molto timido ma è educatissimo: non urla, parla piano con tono pacato ed è simpaticissimo. La passione per la musica l'ha ereditata da suo padre. "Ho tanti modelli di riferimento, sicuramente tra gli italiani mi piace molto Dodi Battaglia. Vorrei conoscerlo...", continua il giovanissimo chitarrista.



I suoi video, esattamente 3 anni fa, sono finiti in Rete diventando virali: in pochissimo tempo Jacopo ha ricevuto decine e decine di messaggi su Instagram. "E' iniziato tutto per gioco", racconta. "Un vero e proprio momento di esibizione in Rete per passare il tempo quando eravamo tutti costretti a stare in casa", aggiunge. Mastrangelo non chiude le porte al mondo della musica: "Il mio sogno è fare il commercialista, come mio padre ma non escludo che si possa vivere anche di musica. Quindi penso di non rinunciare affatto alla chitarra". Nella sua casa, che ormai in Rete conoscono tutti, ci sono una quarantina di chitarre. Lui preferisce quelle elettriche. Ascoltatelo, vi farà divertire grazie al suo talento.