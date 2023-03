Vittorio Feltri a valanga su Elly Schlein: "È negata", la profezia sul Pd

06 marzo 2023 a

Senza un programma come si fa a pensare ad allearsi con il M5s e con il Terzo polo? Il Pd di Elly Schlein per Vittorio Feltri è solo "aria fritta", attacca il direttore editoriale sulla prima pagina di Libero. La vittoria alle primarie dem è un fatto, ricorda il giornalista, e "da lei ci aspettiamo un programma che giustifichi l’apparentamento con altri partiti. Peccato che il suddetto programma la gentile signora non lo abbia ancora annunciato, forse non lo ha ancora preparato, per cui non si capisce su quali basi ella potrà fondare qualsiasi tipo di collaborazione con altri movimenti politici" spiega Feltri.

Il programma non c'è ma i dem sono già scesi in piazza con il solito spauracchio della deriva autoritaria: "Mi pare di capire che abbia sposato la mistica antifascista, il che fa abbastanza ridere dato che la camicia o la maglietta nera l’abbiamo vista soltanto addosso a lei. I manipoli che menano le mani sono tutti di sinistra spinta", ricorda il giornalista che sottolinea la "stridente contraddizione": "Come si fa a combattere Mussolini e i suoi seguaci quando tutta questa gente è morta e sepolta? Forse la nuova leader dei democratici (si fa per dire) ha capito che è più comodo prendersela con i defunti che con i vivacissimi Fratelli d’Italia".

Le ultime indiscrezioni danno Schlein come pronta a "proporre la patrimoniale per finanziare aiuti tipo reddito di cittadinanza" da elargire a pioggia, fa sapere Feltri, ma siamo nel campo delle ipotesi. Il fatto è che "nessuno conosce i cardini del programma elettorale e parlamentare di madame Elly" mentre Giorgia Meloni "è avanti un secolo rispetto ai suoi avversari, inclusa ovviamente la Schlein che a nostro giudizio si sta predisponendo a fare una figura del piffero. Basta guardarla in faccia per capire che è negata", è l'affondo finale del giornalista sulla dem che "non potrà mai essere una leader in grado di guidare un partito moderno capace di interpretare le esigenze della società".