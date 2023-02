Stasera Italia, Pietro Senaldi ridicolizza il Pd: siamo alle comiche finali

28 febbraio 2023 a

a

a

Riflettori su Elly Schlein e sul futuro del Partito Democratico. La nuova segretaria dem vuole spostare il baricentro del partito più a sinistra. Ma fino a dove si spingerà? Fino ad assumere addirittura posizioni anti-atlantiste? Secondo il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, se così fosse saremmo alle comiche finali e il Pd sarebbe destinato a una facile scissione. Se n'è parlato durante la puntata di Stasera Italia in onda il 28 febbraio su Rete4. Ospite in collegamento era il condirettore di Libero Pietro Senaldi.

Armi all'Ucraina: la politica si divide@PSenaldi a #StaseraItalia: "Che il Pd torni ad essere anti atlantista con il primo segretario americano sarebbe la comica finale del Partito Democratico italiano" pic.twitter.com/w5x43Hu2fP — Stasera Italia (@StaseraItalia) February 28, 2023

"Il Pd è passato da Veltroni che era un ex comunista che si credeva Kennedy a questa che è americana perché ha il passaporto americano - ha detto Pietro Senaldi in collegamento con "Stasera Italia" - E adesso che il Pd torni anti-atlantista col primo segretario americano che ha, sarebbe la comica finale del Partito Democratico. Sono molto perplesso su quelle che possono essere le posizioni politiche della sinistra. Se fosse così il Partito Democratico non potrebbe che andare incontro a una scissione".