“Sei l'erede di Maurizio Costanzo”. D'Urso e l'investitura di Claudio Lippi a Pomeriggio5

"Sei l'erede di Maurizio Costanzo, hai sdoganato certi temi in tv": Claudio Lippi non ha dubbi. E a Pomeriggio 5, durante una puntata tutta dedicata a Costanzo, spara la bomba. "Maurizio è stato soprattutto un grande uomo che ha usato la televisione per sdoganare alcuni argomenti in tempi difficili e tu Barbara ne sei l'erede". Lippi si riferisce, senza mezzi termini, al modo di fare televisione della d'Urso, che da sempre ha cercato di abbattere il muro dei pregiudizi combattendo con la gente comune temi difficili come, ad esempio, l'omofobia. E non solo.

"In televisione - continua Lippi - Maurizio Costanzo ha trattato e sdoganato temi come la depressione, l'anoressia, l'omosessualità, le malattie rare, ha parlato di diritti umani proprio come continui a fare tu Barbara. Tu sei l'unica donna, tra l'altro, che porta avanti questi argomenti perché ci credi come ci ha creduto lui". La d'Urso resta senza parole. Nei giorni scorsi ha parlato più volte del suo rapporto con Costanzo. "Mi ha fatto questa intervista perché mi voleva bene", racconta commossa guardando un'intervista del 2015 realizzata nel corso del Maurizio Costanzo show.