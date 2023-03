Governo, Mario Sechi capo ufficio stampa di Palazzo Chigi dal 6 marzo

01 marzo 2023 a

Dal prossimo 6 marzo sarà effettiva la nomina di Mario Sechi a Capo dell’Ufficio stampa e relazioni con i media di Palazzo Chigi. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio che ufficializza la nomina di cui si era parlato nelle ultime settimane. Sechi, attualmente direttore dell'agenzia Agi, ha iniziato la sua carriera a L'Indipendente nel 1992 per poi passare a il Giornale. In seguito ha diretto L'Unione Sarda, poi è tornato come vicedirettore e capo della redazione romana a il Giornale. In seguito è stato vicedirettore di Panorama, stesso ruolo ricoperto a Libero prima di dirigere Il Tempo dal 2010 al gennaio 2013.