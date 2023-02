Meloni si affida a Mario Sechi: scelto il nuovo portavoce di Palazzo Chigi

19 febbraio 2023 a

Nei prossimi giorni un volto nuovo apparirà tra i corridoi e le stanze di Palazzo Chigi. A quasi quattro mesi dal giuramento come nuovo presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe deciso di affidare l'incarico di portavoce a Mario Sechi. A rilanciare la notizia è Il Giornale, che racconta i retroscena che hanno portato alla scelta: “Mercoledì scorso Sechi è stato avvistato a Palazzo Chigi. Una visita di circa un'ora durante la quale avrebbe formalizzato il suo via libera a diventare la ‘voce’ istituzionale di Meloni. Che martedì sarà a Kiev per far visita al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky”.

Sechi, giornalista originario della Sardegna, è attualmente il direttore dell’Agi, mentre in passato ha diretto Il Tempo, L’Unione Sarda ed è stato vicedirettore a Il Giornale, Panorama e Libero, con una parentesi politica: alle elezioni politiche del 2013 si candidò con la lista di Mario Monti ‘Con Monti per l’Italia’, risultando poi non eletto al Senato. Meloni, dopo tante indiscrezioni, ha deciso di affidarsi a lui per il ruolo di portavoce.