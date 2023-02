L'Aria che Tira, Breda smentisce la sinistra: “Nessuna bastonata di Mattarella a Meloni”

27 febbraio 2023 a

Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera, è ospite in collegamento dell’edizione del 27 febbraio de L’Aria che Tira, programma mattutino di La7 condotto da Myrta Merlino, e pone fine a tutte le ricostruzioni polemiche anti-governo dopo la scelta del presidente della Repubblica Mattarella sul dl Milleproroghe, la cui approvazione è stata accompagnata da una serie di annotazioni, in particolare per la proroga sulle concessioni balneari: “Non è corretto parlare di schiaffo e di bastonata del presidente alla Meloni, quindi al governo. Mattarella nel primo mandato e in questo primo anno del secondo mandato per dieci volte ha avuto lo stesso atteggiamento, con governi dei più diversi, Gentiloni, Renzi, lo ha fatto anche con Draghi. Loro la definiscono una lettera di accompagnamento, giornalisticamente l’abbiamo sempre definita approvazione con riserva. Ha segnalato delle incongruenze gravi, pregando i governi di turno di porvi rimedio, lo ha fatto anche con Draghi, il cui governo era il suo, il governo del presidente. In questo casa segnala anche che c’è il rischio oggettivo di scontri permanenti con i tribunali italiani, con l’Unione Europea che deve erogare il Pnrr, quindi non è un accanimento, è una logica conclusione di un qualcosa che crea un caos normativo, questa è - sentenzia Breda sull'inquilino del Quirinale - la verità. C’è il rischio di ricorsi e incertezze”.