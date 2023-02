In Onda, Tarquinio avvisa: “Gli effetti della guerra ci segneranno per decenni”

25 febbraio 2023 a

Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, è ospite in studio della puntata del 25 febbraio di In Onda, il programma televisivo del weekend di La7 condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio, e approfondisce le tematiche legate al conflitto tra Russia e Ucraina, uno scontro che si trascinerà per lungo tempo, non soltanto per la battaglia sul campo, ma anche per gli effetti collaterali che provocherà: “Credo che in Italia ci sia un sentimento diverso rispetto alla guerra. Non è un popolo anti, rispetto ad altri e viviamo questa guerra in una maniera profondamente drammatica. Io ho molta stima dei mie connazionali, molti dicono che è solo timore, paura, un sentimento quasi di codardia rispetto all’ombra minacciosa che ci sta avvolgendo tutti e rischia di segnare, non solo i prossimi anni, ma anche i prossimi decenni. Io sono un di quelli che ha detto che questa guerra sarà lunga, l’ho detto un anno fa. Seguo l'Ucraina da 9 anni a fondo, so - chiosa Tarquinio - di cosa sono capaci gli ucraini quando vengono attaccati. Non stiamo scoprendo nulla. Gli italiani sono consapevoli di questo e non sono neanche anti-americani, ci sono diverse Americhe, non solo una. Ci sono percezioni di diverse Americhe”.