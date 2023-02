Fedez e Ferragni, la foto al ristorante scaccia la crisi? Lui chiede scusa

Valentina Bertoli 24 febbraio 2023 a

Pensavamo che Sanremo 2023 fosse per i “Ferragnez” la possibilità di coronare un sogno d’amore e di lavoro e ci sbagliavamo di grosso. Dalla finalissima del Festival della canzone italiana il rapper Fedez e l’influencer Chiara Ferragni non sono più apparsi insieme.

Tra rumorii e ricostruzioni, la macchina del gossip ha ipotizzato una crisi coniugale. Una foto smaschera tutto: i due sono stati pizzicati insieme in un locale milanese. Che la tempesta sia passata? Non si direbbe. Proprio questa mattina il rapper ha pubblicato delle storie su Instagram e, visibilmente provato, si è scusato per la balbuzie di cui tanto si è parlato nelle ultime ore. “Vi chiedo scusa, è un problema che ho da un po’ di tempo”, ha detto il cantante con voce rotta.

Tutta colpa del fatidico bacio con Rosa Chemical, o forse no. Fatto sta che, dopo la “scena scandalosa” del simulato amplesso tra Fedez e il concorrente di Sanremo, qualche imprevisto ha avuto la meglio. Da settimane circolano voci sulla presunta crisi di coppia tra il rapper e la moglie Chiara Ferragni. L’analisi della mancata esposizione dei due sui social è stata poi avvalorata dalla presentazione impacciata del cantante del suo nuovo podcast “Wolf”.

Mentre l’imprenditrice digitale è indaffaratissima per la Milano Fashion Week ed apparentemente imperturbabile, Fedez è prima scomparso dai radar e poi è stato protagonista di uno scontro feroce con il giornalista Mario Giordano. Si aggiunge un dettaglio interessante alla saga della coppia più seguita d’Italia: proprio ieri sera i “Ferragnez” sono riapparsi in un locale di Milano. Marito e moglie, sorridenti ed affiatati come al solito, sono stati fotografati insieme dopo giornate di silenzi ed assenze. Crisi scongiurata, quindi. Ma la conseguenze di un periodo turbolento sono tangibili ed evidenti a tutti. Proprio questa mattina Fedez è stato chiamato in causa da Selvaggia Lucarelli. L’opinionista ha messo in dubbio lo scopo della raccolta fondi promossa dal cantante e resa possibile dalla vendita delle uova di Pasqua. Voce tremolante e balbettii preoccupano i fan. Il rapper, in difficoltà, si apre con i suoi follower: “Vi chiedo scusa per la balbuzie. È un problema che ho da un po’ di tempo. Ci metto un po’ di tempo a formulare una frase”.