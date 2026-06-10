Caso Hamas-Italia-Flotilla, Capezzone: giornata importante alla Camera anche per Il Tempo

10 giugno 2026

Si è concluso il question time alla Camera dei Deputati ed è stata una giornata importante per il Parlamento e anche per noi de Il Tempo. Parliamo dell'inchiesta del Tempo e di Alessandro Bertoldi sui soldai dall'Italia a Hamas che è arrivata in aula. È arrivata la risposta del ministro Piantedosi all'interrogazione parlamentare di Fratelli d'Italia: ci sono state 250 espulsioni di soggetti radicalizzati, ci sono stati oggi altri due arresti in Lombardia e ci sono associazioni che dietro il paravento della solidarietà nascondono dei fini opachi. Non solo. La deputata di FdI Sara Kelany ha esplicitamente citato l'inchiesta del Tempo, ha ribadito la questione dei 250 radicalizzati espulsi e ha chiamato in causa la sinistra che rumoreggiava, perché queste cose alla sinistra non piace sentirsele dire, ricordando di quelli che passeggiavano con Hannoun, di quelli che occhieggiavano con un certo tipo di zona grigia e di ambienti opachi. La nostra battaglia prosegue. Il video del direttore Daniele Capezzone.