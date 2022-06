Piazza pulita, la previsione di Matteo Renzi sulla guerra negli Stati Uniti

02 giugno 2022 a

La guerra tra Russia e Ucraina avrà delle conseguenze anche negli Stati Uniti. Non ha dubbi Matteo Renzi e ne ha parlato durante la puntata di Piazza Pulita in onda giovedì 2 giugno. «Credo che nessuno vincerà questa guerra - ha detto Renzi - La stanno perdendo tutti, Europa compresa. Nei prossimi 6-8 mesi provocherà anche problemi negli Stati Uniti». così il leader di Italia Viva Matteo Renzi in collegamento con Piazza Pulita, su La7.

Poi Renzi ha affrontato anche questioni di politica interna. E ha ribadito che non sarà mai al governo con i sovranisti. «Con il mio misero 2% ho mandato a casa Conte, e sono riuscito a bloccare Salvini al Papeete - ha detto il leader di Italia Viva - Alle prossime elezioni politiche non staremo con i sovranisti: Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Giuseppe Conte».

