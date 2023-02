Aggressione Firenze, Montanari attacca Meloni: "Se avesse preso le distanze..." E Bocchino lo fa a pezzi

21 febbraio 2023 a

A "Otto e mezzo", lunedì 20 febbraio, si parla anche dell'aggressione agli studenti del liceo Michelangiolo di Firenze. La conduttrice di La7 Lilli Gruber ospita in collegamento lo storico Tomaso Montanari che, coglie la palla al balzo, per attaccare il governo di Giorgia Meloni usando sempre la stessa parola: il fascismo. Ma il direttore del Secolo d'Italia, Italo Bocchino - presente nello studio della Gruber - non ci sta e lo fa a pezzi.

"Non si può derubricare a rissa. C'è stato un violentissimo attacco contro gli studenti. È un episodio gravissimo. Se il partito di matrice fascista che sta al Governo avesse preso le distanze..." attacca il rettore dell'Università per stranieri di Siena Montanari. "Ma cosa dici? Ma dove vivi? Ma di cosa stai parlando?" si infuria Bocchino. "Fratelli d'Italia non è un partito fascista. Ma come fai a dire queste cose? Fratelli d'Italia ha condannato. Questa volta gli studenti hanno sbagliato a reagire" evidenzia il direttore. "La Questura dirà cosa è successo. Io ho detto che non era compito di Giorgia Meloni di occuparsi di questa vicenda".