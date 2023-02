Fuori dal coro, la foto che inchioda Fedez. Mario Giordano: "Non ti illudere"

21 febbraio 2023 a

Lo sfogo assurdo di Fedez condito da insulti carichi di odio nei confronti del conduttore di Fuori dal coro, Mario Giordano, è un autogol clamoroso per il rapper. Secondo cui il programma di Rete 4 ha confezionato un fantomatico servizio sull'orientamento sessuale del cantante, circostanza smentita da Giordano che ha replicato con stile agli insulti. Discorso chiuso? Quasi. Oggi, martedì 21 febbraio, andrà in onda una nuova puntata di Fuori dal coro, la prima dopo l'uscita improvvida di Fedez, che Giordano annuncia così: "Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di ‘Fuori dal Coro‘. Un abbraccio alla bravissima Costanza Tosi. Per te Fedez stasera solo due paroline. Solo due e nessun servizio, non ti illudere Fedez".

Il conduttore Mario Giordano a corredo del post diffuso sui social posta una fotografia nella quale compare la giornalista aggredita durante un servizio sul campo. La stoccata come detto si riferisce alle accuse, rispedite al mittente da Giordano, al programma di Rete 4 che avrebbe pensato di preparare un’inchiesta sulla presunta omosessualità del rapper milanese.

Insulti a Mario Giordano, Rita Dalla Chiesa distrugge Fedez.

Avvertito da uno degli amici, Fedez ha telefonato a una giornalista Mediase e pubblicato sui social stralci della conversazione. Ma non c'è trippa per gatti: "Caro Fedez ti sei sbagliato: Fuori dal coro non ha mai mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale" aveva risposto Giordano che non intende offrire ulteriore visibilità al rapper, già protagonista tra le polemiche al festival di Sanremo dove ha oscurato la partecipazione della stessa moglie, Chiara Ferragni. "Per te Fedez stasera solo due paroline", assicura il giornalista, "non ti illudere Fedez".