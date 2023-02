Rita Dalla Chiesa contro Fedez: deve chiedere scusa a Mario Giordano

19 febbraio 2023 a

Il caso Fedez sta impazzando ovunque. Il rapper finito sotto i riflettori a Sanremo per i suoi comportamenti oltraggiosi, è stato protagonista di un'altra sortita social vergognosa. Ha ricoperto di insulti Mario Giordano e tutta la redazione di "Fuori dal Coro" soltanto perché la trasmissione di Rete4 avrebbe voluto fare una presunta sulla sua omosessualità. Fedez ha risposto sui social con insulti che oltrepassano i limiti della decenza: "Metti le labbrina a cuoricino e baciamelo", Fuori dal Coro "cloaca del giornalismo italiano", "fate schifo al ca***". E nel suo volgare delirio, Fedez ha anche chiesto ai giornalisti di Fuori dal Coro un'inchiesta "per me, voglio sapere se Mario Giordano ha ancora attaccati i testicoli allo scroto".

Credo che #fedez debba chiedere scusa a @mariogiordano5 . Per i toni, per l’atteggiamento arrogante, e per quella mancanza di rispetto che si deve, comunque la si pensi, a un grande professionista come lui. Che non si occupa di gossip, ma dei malesseri dei cittadini. — rita dalla chiesa (@ritadallachiesa) February 19, 2023

Parole che hanno oltrepassato il segno, scatenando le reazioni indignate di tanti. Tra questi anche Rita Dalla Chiesa che ha pubblicato un tweet in cui letteralmente distrugge Fedez con una sola frase. "Credo che Fedez debba chiedere scusa a Mario Giordano. Per i toni, per l’atteggiamento arrogante e per quella mancanza di rispetto che si deve, comunque la si pensi, a un grande professionista come lui. Che non si occupa di gossip ma dei malesseri dei cittadini". Fedez, colpito e affondato.