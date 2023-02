In Onda, la battuta di Senaldi sulla cena manda in tilt Concita De Gregorio

19 febbraio 2023 a

a

a

Durante la puntata di "In Onda" del 18 febbraio, è andato in scena un siparietto tra Pietro Senaldi, condirettore di Libero, e la "rossa" Concita De Gregorio. Ospite in studio era Elly Schlein, candidata alla segreteria dem. Si stava parlando dell'eventuale progetto di Schlein per il Pd e Senaldi le ha fatto notare come finora non si sia esposta per far saltare la vecchia dirigenza dem. Per rafforzare il suo concetto ha aggiunto: "Io non ho bisogno di chiamare mia moglie per sapere se c'è la cena. È sicuro se c'è la cena. Se vado da un'altra parte chiamo per sapere se c'è la cena".

Apriti cielo. Nello studio di "In Onda" è scoppiato il panico. Con Parenzo e De Gregorio che hanno dato in escandescenze. La conduttrice ha iniziato a muoversi nervosamente sulola sedia e poi ha sbottato: "Questo aprirebbe una prateria di discussione in cui non voglio entrare, Senaldi. La cena ognuno se la prepara da sé. Le mogli che preparano la cena sono una cosa...". Ma non era finita qui. Al coro indignato per la battuta di Senaldi si è aggiunto anche David Parenzo che con una risata ha detto: "Puoi cucinare anche tu...". La classica tempesta in un bicchiere d'acqua perché per quella battuta non c'era proprio nulla di cui indignarsi.