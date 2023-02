Stasera Italia, Giannini ammutolisce Conte: “Parole gravissime sul Superbonus”

17 febbraio 2023 a

Chiara Giannini, giornalista de Il Giornale, è ospite dell’edizione del 17 febbraio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli e approfondisce la discussione politica che si è innescata dopo la decisione del governo Meloni sulla misura voluta dal M5S e già criticata da Mario Draghi. “È un decreto vergogna quello che annullerà il Superbonus. Il governo sta creando le premesse per un disastro economico-sociale, tradendo tutti gli impegni presi durante la campagna elettorale. Il Superbonus non è scellerato, lo è venir meno agli impegni presi in campagna elettorale” le parole di Giuseppe Conte, leader grillino, sul decreto dell’esecutivo.

Giannini non accetta tali dichiarazioni dall’ex premier: “Molte ristrutturazioni delle case sono state bloccate per la decisione sul Superbonus. Ma quello che dice Conte è gravissimo, ok che il decreto che metterà in difficoltà tante aziende, ma non ci dimentichiamo che tutta la storia del 110% l’ha tirata fuori il governo giallorosso di cui Conte era presidente del Consiglio. I banchi a rotelle, il reddito di cittadinanza… Mi sembra - conclude Giannini - che abbiano fatto abbastanza danni dal Movimento 5 Stelle e che abbiano poco titolo per parlare del governo attuale”.