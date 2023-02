Il campo largo è un flop pure nei comuni: cade il sindaco dell'alleanza Pd-M5S

17 febbraio 2023 a

Tredici consiglieri comunali di Pomigliano d’Arco (Napoli) hanno rassegnato le dimissioni, provocando così lo scioglimento del Consiglio comunale. Finisce così l’esperienza amministrativa del sindaco Gianluca Del Mastro, eletto nel 2020 e tra le prime espressioni del «campo largo» composto da Partito democratico, Movimento 5 Stelle e altri partiti di centrosinistra. L’elezione di Del Mastro è stata particolarmente significativa in quanto avvenuta nella città dell’allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

In un documento, i consiglieri dimissionari scrivono che «dopo oltre due anni dall’insediamento dell’amministrazione comunale è emersa con palese evidenza l’assoluta inadeguatezza alla risoluzione delle più disparate problematiche che riguardano i settori nevralgici della città. Detta situazione determina una irreversibile condizione di inefficienza ed inefficacia dell’azione amministrativa, tale da pregiudicare una adeguata erogazione dei servizi essenziali alla cittadinanza; in sintesi, si sono appalesate condizioni tali da far ritenere che il protrarsi dell’attuale gestione amministrativa finirebbe per procurare nocumento al Comune di Pomigliano d’Arco ed alla cittadinanza tutta». L’ennesimo segnale di un’alleanza che sarebbe fallimentare.