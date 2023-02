Agorà, Luciano Fontana promuove la stretta sui crediti fiscali

17 febbraio 2023 a

Bonus edilizi, stop alla cessione dei crediti fiscali. La decisione del governo Meloni fa discutere mondo della politica e dell'economia. Se le aziende lamentano le difficoltà a cui potranno andare incontro, sono molti i commentatori che sottolineano la necessità di un dietro front senza il quale i conti pubblici non sarebbero stati più sostenibili. Tra questi c'è anche il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, che promuove il giro di vite deciso dall'esecutivo.

"In questa vicenda ha ragione il governo a essere preoccupato per l'esplosione che il superbonus può determinare nei conti pubblici - ha detto Luciano Fontana su Rai3 - Già Mario Draghi aveva detto una cosa del genere qualche mese fa e non si era riusciti a trovare una soluzione definitiva. Con un meccanismo avviato, i lavori già in corso e i crediti già dati, adesso è necessario trovare una exit strategy per evitare il fallimento delle imprese e disinnescare un meccanismo che era enormemente costoso per lo Stato e permetteva ristrutturazioni gratis aldilà di ogni parametro di ricchezza, ceto sociale e necessità effettiva. Insomma è un meccanismo che va rimesso a posto".