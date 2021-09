Si collega ad Agorà in ritardo, che succede a Crisanti

10 settembre 2021 a

Andrea Crisanti si collega con lo studio di Agorà con 14 minuti di ritardo. Ma che succede al microbiologo dell'università di Padova? "Confesso che non mi sono svegliato", esordisce Crisanti tra le risate di tutti. Luisella Costamagna lo incalza: "L'abbiamo svegliata noi!". Ma non è finita qui. Crisanti deve ammettere anche di non saper cantare: "Nella mia famiglia sono tutti dotati nel canto - dichiara il microbiologo - Io, invece, a volte sogno di dover cantare in pubblico con orrore".

Poi l'atmosfera in studio si fa più seria e Crisanti parla del futuro della pandemia. "La situazione in Israele è allarmante - spiega Crisanti - La letalità è calata di cinque volte ma la maggior parte delle persone si infettano e trasmettono il virus. Il problema sono le varianti che infettano meglio le persone vaccinate. Insomma è necessario aggiornare i vaccini e fare frequenti richiami, forse anche una quarta dose. ma ci devono essere anche le sanzioni".

