Fuori dal coro, monologo show di Facchinetti: “Politica fatta da pagliacci”

15 febbraio 2023 a

a

a

Francesco Facchinetti, imprenditore e cantante, è stato ospite della puntata del 14 febbraio di Fuori dal coro, talk show del martedì sera di Rete4 che vede Mario Giordano alla conduzione, e si è sfogato nei confronti della classe politica, anche alla luce della rapina subita dal padre Roby, aggredito insieme al resto della famiglia presente nell’abitazione da tre persone armate: “Siamo un Paese incredibile, dicono il Paese più bello del mondo e io ci credo. Ma nonostante questo siamo il Paese con la pressione fiscale più alta dell’universo, quasi il 60%, anzi forse più alta del 60%. Ricordatevi che se guadagnate 100 euro più di 60 vanno allo Stato. E nonostante questo non siamo sicuri. Non siamo sicuri nelle strade, non siamo sicuri nelle nostre macchine, non siamo sicuri al nostro lavoro, ma soprattutto non siamo sicuri nelle nostre case. E la politica che cosa fa? Non fa politica. Quei pagliacci non sono i grado di fare la politica, non tutti ma quasi tutti, fanno propaganda politica e quindi non risolvono un ca**o, non sono in grado!”.