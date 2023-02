L'Aria Che Tira, Renato Mannheimer svela la strategia di Meloni

11 febbraio 2023 a

Caso Meloni-Macron e sondaggi in vista delle prossime elezioni europee in programma nel 2024. Anche di questo si è parlato nel corso della puntata de "L'Aria Che Tira" in onda su La7 il 10 febbraio. Il sondaggista ha rivelato che, in base alle ultime rilevazioni, la destra è in vantaggio in molti Paesi e certamente Meloni sta facendo i conti anche con questo. Secondo Mannheimer l'attacco a Macron per la politica dell'Eliseo sull'Ucraina potrebbe avere come obiettivo anche quello di far cambiare gli equilibri futuri all'interno del continente europeo.

"La destra è avanti e aumenta in molti Paesi d'Europa, è un effetto che si è visto subito dopo il Covid. E' probabile che nel 2024 ci siano equilibri diversi nel Parlamento europeo e Meloni si prepara a questo. Meloni guarda sia alla questione internazionale sia dà un'occhiata all'Italia. In vista delle elezioni regionali di domenica e lunedì, infatti, Meloni ha fatto questa dichiarazione incauta anche guardando al mercato elettorale interno perché questo le porta voti e consensi da quella destra che lei deve rafforzare e che era un po' più perplessa davanti alla politica moderata che ha condotto in questi suoi primi 100 giorni di governo".