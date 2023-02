Otto e mezzo, Marco Travaglio dà ragione a Giorgia Meloni sul caso Macron

11 febbraio 2023 a

Il trattamento ricevuto dall'Italia nel caso del vertice Macron-Scholz-Zelensky all'Eliseo continua a far discutere. Se n'è parlato anche nel corso della puntata di Otto e mezzo in onda il 10 febbraio su La7. Opsite in collegamento c'era il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ha dovuto dar ragione a Giorgia Meloni che si è lamentata per il trattamento subìto dal nostro Paese.

"Meloni si è giustamente lamentata del trattamento ricevuto da parte di Macron e Scholz e dello sgarbo di Zelensky di rifiutare il bilaterale. Oltretutto oggi ha annunciato che andrà a farlo in Polonia. Salvini e Calderoli hanno anche accusato i francesi di fare i galletti. Il problema è che l'Europa non esiste - ha detto Marco Travaglio - L'Europa è esistita soltanto quando si è spaventata per lo choc della pandemia. E' stata l'unica volta negli ultimi vent'anni in cui abbiamo visto un'Unione europea e non una disunione. Ma tutto questo ci ha fatto solo illudere che l'Europa fosse diventata qualcosa di serio. Sulla guerra e sull'energia l'Europa è letteralmente spappolata. C'è chi mette le sanzioni e non mette le armi e viceversa. Insomma l'isolamento dell'Italia c'è ma non è una novità. Draghi in Europa non ha toccato palla. Ha fatto 40 vertici sul price cap e poi se ne tornava indietro sempre senza tetto. Anche sulla guerra l'Europa ha continuato a essere completamente disunita".