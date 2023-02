PiazzaPulita, Giubilei smaschera Di Cesare: “Vuoi una battaglia a favore degli anarchici”

10 febbraio 2023 a

Si discute ancora di Alfredo Cospito e degli anarchici nel corso dell’edizione del 9 febbraio di PiazzaPulita, il programma televisivo del giovedì sera di La7 condotto da Corrado Formigli. A scontrarsi sono Donatella Di Cesare, filosofa e professore ordinario di filosofia teoretica all'Università La Sapienza, e Francesco Giubilei, consigliere straordinario del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: “Se Carlo Nordio avesse accettato di rimuovere il 41 bis per Cospito, per altro non è stato il governo Meloni di centrodestra a dargli il 41 bis, è importante raccontarlo, avrebbe avallato gli attacchi fatti dagli anarchici nelle ultime settimane. Sto parlando delle auto bruciate, degli attacchi alle sedi diplomatiche. Gli anarchici - sottolinea l’opinionista vicino al centrodestra - hanno bruciato le auto della Schlein in una sede diplomatica italiana, hanno assaltato i commissariati, sono loro a lanciare le bombe, non ci si inventa nulla. È tutto accaduto negli ultimi 15 giorni”.

Cospito, nessuna marcia indietro. Nordio: deve restare al 41 bis

La professoressa non nasconde una posizione pro-Cospito: “Ma quali auto bruciate. È una vergogna fare degli anarchici il nuovo nemico e il mostro. È semplicemente una vergogna. A me dispiace che i partiti dell’opposizione, in testa il Pd, non abbiano fatto questa battaglia contro il 41 bis per Cospito, lo trovo molto grave”. Giubilei è stupito da tali recriminazioni e la zittisce così: “Dovevano fare una battaglia in difesa degli anarchici? La vuole fare veramente?”.