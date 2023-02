Sanremo 2023, Paola Egonu: Italia Paese razzista ma sta migliorando

09 febbraio 2023 a

La campionessa di pallavolo Paola Egonu ruba la scena al Festival di Sanremo 2023. La co-conduttrice della terza serata affronta i nodi della suia carriera e dà il suo giudizio sull'Italia e sul razzismo. «Non ho mai abbandonato l’Italia. Ho deciso di andare in Turchia per crescere. Sul fatto di tornare a giocare in Nazionale sto metabolizzando tutto. Se ci dovesse essere la possibilità sì, tornerei». Così Paola Egonu che sarà co-condutttrice sul palco dell'Ariston dopo Chiara Ferragni e Francesca Fagnani. «Sono emozionatissima, ancora non ci credo. Non vedo l’ora», dice la pallavolista che porterà «un monologo in cui mi racconto», completamente scritto da lei. Non dice molto altro la sportiva che, nei giorni scorsi, è stata anche al centro di un commento di Salvini («È una grande sportiva ma spero non venga a fare una tirata sull’Italia razzista. Gli italiani hanno tanti difetti ma non sono razzisti»).

«Secondo me - dichiara, invece, Egonu - è un Paese razzista ma che sta migliorando. Non voglio sembrare polemica o fare la parte della vittima ma semplicemente voglio dire come stanno le cose». Egonu ha, poi, precisato che le sue frasi sul condannare un figlio di colore all’infelicità sono state travisate e al centro di un’esagerazione. «Io sono molto felice», conclude.