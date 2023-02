Messina Denaro attacca Baiardo: “Profezia? Stupidate, ha solo tirato ad indovinare”

07 febbraio 2023 a

Matteo Messina Denaro è stanco della pubblicità che si sta facendo Salvatore Baiardo dopo il suo arresto. Il boss di Cosa Nostra ha iniziato a guardare la televisione nella cella del carcere de L’Aquila dove è detenuto al 41 bis e durante la seduta di chemioterapia per curare il tumore al colon ha lanciato qualche frecciata all’uomo vicino ai Graviano, che nelle ultime settimane è spesso apparso a Non è l’Arena, programma di La7 condotto da Massimo Giletti, dopo la profezia dell’arresto dello stesso Messina Denaro fatta qualche settimana prima della cattura.

“Sono stupidate” quanto filtra sul pensiero del numero uno della mafia e riferito dal Corriere della Sera. Messina Denaro ha circostanziato i fatti, spiegando perché siano discorsi senza alcuna base quelli del “gelataio”: “Noo, Baiardo non sapeva niente. Non poteva sapere che avevo un tumore. Per la semplice ragione che a casa mia che ero malato lo sapevano in cinque. Giusto cinque o sei. Come faceva a saperlo Baiardo? Ha tirato a indovinare”. Inoltre della malattia di Messina Denaro si vociferava da tempo, ben prima delle rivelazioni di Baiardo nell’intervista con Giletti, un colloquio ha fatto gelare il sangue a molti dopo il blitz dei carabinieri a Palermo con l’arresto del latitante.