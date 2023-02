Matteo Messina Denaro, arrestato il medico di base Tumbarello

07 febbraio 2023 a

A distanza di tre settimane dall’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, i carabinieri del Ros hanno arrestato oggi a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, Alfonso Tumbarello, ex medico di base da alcuni mesi in pensione. Il professionista di 70 anni è accusato di favoreggiamento aggravato per avere preso in cura Messina Denaro, affetto da un tumore: il boss mafioso era in cura con il falso nome di Andrea Bonafede. "Tumbarello ha concorso, senza prendervi parte, nell’associazione mafiosa, assicurando al sodalizio le proprie competenze mediche e i propri poteri derivanti dalla qualità di medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale", è quanto scrive il gip di Palermo, Alfredo Montalto, nella ordinanza di custodia cautelare che oggi ha portato in carcere il medico.

Il gip ha accolto la richiesta del procuratore Maurizio de Lucia e dell’aggiunto Paolo Guido, che coordinano l’indagine sul numero 1 della mafia siciliana. Tumbarello era indagato dal giorno dopo la cattura di Messina Denaro, oggi l’arresto a Campobello, nella sua abitazione. C’è anche un altro arrestato oltre al dottore: si tratta del cugino omonimo di Andrea Bonafede, il factotum che avrebbe consegnato le ricette all’ex primula rossa e leader di Cosa Nostra. Secondo i magistrati della Dda sarebbero più di cento le ricette firmate da Tumbarello negli ultimi due anni per consentire al boss di curare il cancro al colon e al fegato.