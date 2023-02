Pink Floyd, la moglie di Gilmour attacca Waters: “Sei antisemita e idolatri Putin”

06 febbraio 2023 a

Tra Roger Waters e David Gilmour da tempo corre buon sangue, non solo sull’idea di musica ma anche riguardo la visione politica. Tra i due ex componenti dei Pink Floyd stavolta ci si è messa la moglie del grande chitarrista, Polly Samson, che in un breve tweet ha tuonato contro Waters: "Purtroppo Roger la verità è che sei antisemita fino al midollo. Anche un apologeta di Putin e un bugiardo, ladro, ipocrita, evasore fiscale, che canta in playback, misogino, invidia patologico, megalomane".

Solo poche settimane dopo l’invasione della Russia in Ucraina, Gilmour aveva suonato un brano tradizionale di un artista ucraino come ‘Pink Floyd’, e l’assenza del celebre bassista si era fatta sentire. Ora la nuova puntata, con l’attacco della moglie di Gilmour che arriva all’indomani di una lunga intervista dell’ex bassista dei Pink Floyd alla Berliner Zeitung, in cui Waters è parso giustificare la guerra di Putin in Ucraina con l’esigenza di “proteggere le popolazioni di lingua russa in quelle parti dell’Ucraina”, senza avere alcun tipo di ambizione di invadere “né Polonia, né qualsiasi altro paese”. Parole che hanno destato l’irritazione della Samson unite a quelle su Israele: “Gli israeliani stanno commettendo un genocidio. A mio avviso, Israele ha il diritto di esistere fino a che è una vera democrazia”. “Basta con le tue sciocchezze”, il resto del tweet durissimo della moglie dell’altro leader della storica band britannica. Grandi capolavori nel mondo della musica, ma sulla guerra la visione è diametralmente opposta.