In Onda, “senza il caso Cospito…”. Cosa sa l'ex magistrato Colombo sul 41 bis

Gherardo Colombo, ex magistrato e attualmente saggista, è stato ospite in collegamento della puntata del 5 febbraio di In Onda, il programma televisivo della sera di La7 che va in scena nel weekend. Uno dei volti di punta di “Mani Pulite” si è soffermato sul 41 bis, svelando un particolare inedito su un possibile ammorbidimento del regime di carcere duro a cui sono sottoposti terroristi e mafiosi: “Secondo me se non fosse scoppiato il caso di Alfredo Cospito probabilmente sarebbe stato un pochino meno difficile riuscire a modificare in maniera diversa l’articolo 41 bis. Adesso è stato veramente motivo di scontro politico, uno scontro a livello molto molto elevato. Sarebbe stato più facile dimensionare in modo diverso il 41 bis, cioè modificarlo un po’. La questione è venuta allo scoperto adesso per il grande pubblico, però se ne sta parlando da tempo. La Corte Costituzionale sta facendo dei passi importanti a proposito dei temi al confine con il 41 bis, vedi l’ergastolo ostativo. Io sono convinto che - ribadisce e conclude Colombo - sarebbe stato più facile senza tutto ciò”.