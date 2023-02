Cospito, Salvini non arretra: “Se ti hanno dato il 41 bis te lo fai”. E zittisce i gufi di sinistra

05 febbraio 2023

Matteo Salvini conferma la linea dura del governo sul caso Cospito. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo all'evento organizzato dal centrodestra per sostenere la candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio è tornato sulla polemica degli ultimi giorni: “Non entro nel merito di polemiche che devono essere assolutamente superate e che interessano a qualche giornalista e parlamentare di sinistra. Io non accetto di sedermi a tavola con chi lancia molotov a carabinieri e istituzioni di questo Stato. Se ti hanno dato il 41 bis, ti fai il 41 bis, punto”. Poi la bordata alla sinistra: “Sono passati 100 giorni al governo e mi spiace per chi ha gufato giorno e notte sperando nel crollo della Borsa, in disastri... Per carità, non è un periodo semplice, ma noi qua stiamo per almeno 5 anni e governeremo insieme”.