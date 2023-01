In Onda, “vuole un'Italia a due velocità”. Cuzzocrea vomita odio sul governo

28 gennaio 2023 a

“Nordio, Valditara… Tante parole, ma non ci sono atti”. Nel corso della puntata del 28 gennaio di In Onda, talk show di La7 nel weekend, Concita De Gregorio tira alcune stilettate nei confronti del governo di centrodestra e dopo il suo discorso dà la parola ad Annalisa Cuzzocrea, vice-direttrice de La Stampa presente in studio: “Non c’è niente di scritto sì. La visione della giustizia è qualcosa che divide la maggioranza e la maggioranza dall’opposizione. Forza Italia e Carlo Nordio vanno nella stessa direzione, che è pure quella del Terzo Polo, quindi Giorgia Meloni teme anche una saldatura e che Nordio sia addirittura rafforzato dall’esterno, in intenzioni che vanno al di là di quelle di Fratelli d’Italia. I toni si sono abbassati, ma non ho capito che cosa si farà sulle intercettazioni. Nordio ha deciso di limitarle per i reati come la corruzione oppure ci sarà una stretta su tutto?”.

“Sulla scuola - prosegue la giornalista dopo essere stata interpellata dalla conduttrice - Valditara ha fatto molte uscite, quest’ultima sembrava buttata lì, ma tradisce un’idea, cioè l’idea di cristallizzare un'Italia a due velocità. Che è anche quella dell’Autonomia di Roberto Calderoli. L’Italia è già a due velocità è già diseguale in cose come la sanità tra Nord e Sud. Ma quelle diseguaglianze - conclude Cuzzocrea - questo governo le vuole colmare o le vuole cristallizzare? Le gabbie salariali non fanno altro che aumentare i divari e non riducono i divari tra le persone certamente,”.