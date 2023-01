Porta a Porta, Maria Elena Boschi attacca Donzelli: "Tuo fratello..." La replica fulminate

Giada Oricchio 28 gennaio 2023 a

Aspro botta e risposta tra Maria Elena Boschi e Giovanni Dozelli sulla famiglia. Durante l'ultima puntata di “Porta a Porta”, l’esponente di Fratelli d’Italia ha dichiarato che il centrodestra è garantista: “Fino al terzo grado di giudizio si deve essere considerati innocenti. Poi però vogliamo la certezza della pena”. La frase ha indispettito la deputata di Italia Viva che con malcelato sarcasmo gli ha ricordato i colpi sotto la cintura sferrati in passato: “A me sembra di sognare! È incredibile sentire queste parole dall’onorevole Donzelli che negli anni passati in Parlamento e in consiglio comunale ha fatto delle violente battaglie politiche su inchieste in corso non ancora passate in giudicato. Ha usato quelle indagini come arma politica in modo demagogico e giustizialista”.

L’ex ministra si riferiva al padre coinvolto nel fallimento di Banca Etruria, ma assolto e all’assoluzione piena della famiglia di Matteo Renzi nel processo per fatture false. Così Boschi ha reso la pariglia a Donzelli: “Quando suo fratello è stato arrestato per bancarotta (è interessato da un’inchiesta sui presunti fallimenti pilotati di tipografie e stamperie ed è accusato di bancarotta fraudolenta, nda), noi non l’abbiamo attaccata. Anzi le auguro che tutto si risolva positivamente. Io sono garantista sempre”.

Giovanni Donzelli ha sorriso e ha spiegato: “Noi abbiamo dato battaglia sulla trasparenza, non sulle indagini. E visto che l’onorevole ha tirato fuori mio fratello dico che l’unica cosa che unisce le vicende della famiglia Boschi a mio fratello è che entrambi votano per il centrosinistra. Non è collegabile alla mia vita economica e politica”.

Boschi ha controreplicato: “E che c’entra?! Non cambi le carte in tavola. Però trovo surreale che prenda le distanze da suo fratello”, “Questo è molto sgradevole, amo mio fratello. Non si permetta e non ho bisogno della sua solidarietà perché io non ho niente a che vedere con quella storia” ha chiosato il deputato di FdI.