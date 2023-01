Di Maio ritrova la voce e sfotte gli anti-Zelensky: il tweet su Sanremo 2023

27 gennaio 2023 a

a

a

Non si placano le polemiche sulla partecipazione di Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, all’edizione del 2023 del Festival di Sanremo. La presenza del numero uno di Kiev è al centro di uno scontro tra due fronti, tra chi critica il suo invito e chi invece applaude la scelta della Rai. Tra questi ultimi c’è anche Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri, che sin dalla disfatta alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre è rimasto sempre molto silenzioso: “Zelensky a Sanremo partecipa da Capo di Stato di una nazione invasa e con il suo popolo ancora sotto le bombe. C’è chi parla di equilibrio e par condicio. Facciamo parlare anche chi li sta bombardando? Vladimir Putin in persona magari”. Un chiaro messaggio rivolto a chi non prende le distanze dalla Russia.