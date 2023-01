Zelensky a Sanremo, mossa della Rai: quando andrà in onda. Il retroscena

27 gennaio 2023 a

Un messaggio video che deve essere ancora registrato e che sarà mandato in onda dopo la mezzanotte. La Rai non cambia programma e l'intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella serata finale del Festival di Sanremo è "confermato", scrive il Corriere della sera. Secondo alcune indiscrezioni rilanciate da Adnkronos il discorso sarà trasmesso alla fine dell’esibizione di tutti i cantanti, prima dello spareggio finale per decretare il vincitore. A tarda notte, dunque, dopo l'esibizione degli artisti in gara, ma in un momento di grande attenzione da parte del pubblico perché prima della proclamazione del vincitore.

"Nonostante le polemiche, la decisione è presa e viale Mazzini non torna indietro. Del resto la scelta è stata condivisa a tutti i livelli e non è un unicum: il leader ucraino era già intervenuto ai festival di Cannes e Venezia e, due settimane fa, ai Golden Globes", ricostruisce il Corriere che ricorda come la richiesta di partecipare al Festival era partita dallo stesso Zelensky durante un'intervista con Bruno Vespa andata in onda a Porta a Porta, su Rai1. Vespa a quel punto ne aveva parlato con la Rai e Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival, che hanno dato il loro via libera.

La decisione aveva provocato diverse reazioni negative. Matteo Salvini ha ricordato che a Sanremo dovrebbero trovare spazio solo le canzoni, ma le critiche sono bipartisan: solo oggi si sono espressi negativamente tra gli altri Carlo Calenda, Gianni Cuperlo, Giuseppe Conte e Luigi de Magistris.