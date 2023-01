Giallo Le Iene, Teo Mammucari dà forfait e Belen Rodriguez resta da sola

Alice Antico 26 gennaio 2023 a

Lo scorso martedí 24 gennaio, in prima serata, c'è stato l'appuntamento settimanale con Le Iene, lo show condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, in onda su Italia 1. Ma nella puntata del 24 gennaio c'è stata un'assenza importante che non è sfuggita ai telespettatori: Teo Mammucari non era presente in studio e Belen Rodriguez ha condotto lo show da sola.

"Sparito. Impossibile parlargli". Mammucari sgancia la bomba su Pippo Baudo

Dai "rumors" si è appreso che dietro all'assenza del presentatore non c'era nessun motivo di salute. Ma allora perché Teo Mammucari era assente? Nessuna spiegazione da parte di Belen. Stando poi a quanto afferma “TvBlog”, “il conduttore sta bene”. E il mistero si fa ancora più fitto. C'è chi sostiene che questa possa essere una mossa per accentuare maggiormente l'attesa per le prossime puntate che andranno in onda durante il Festival di Sanremo. Ebbene si perché, per quest’anno, Mediaset ha scelto di organizzare una contro-programmazione agguerrita per la Rai. Poi c’è chi, invece, ipotizza una rottura tra il conduttore e il programma. O, infine, chi suppone che potrebbe trattarsi di una trovata televisiva. Questo perché il programma di Italia 1, da qualche settimana, sta facendo i conti con l’agguerrita concorrenza di Boomerissima, il nuovo show di successo di Alessia Marcuzzi in onda ogni martedì sera su Rai2. Ma, e non si potrebbe escludere, dietro il forfait di Teo Mammucari potrebbe esserci anche un motivo personale, di cui la rete Mediaset non ha voluto parlare.