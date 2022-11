Le Iene, Lorenzo Ruzza, orologiaio "matto", inviato per una sera. Cos'ha scoperto

Francesco Fredella 09 novembre 2022 a

a

a

Per molti è l'orologiaio matto. Semplicemente perché distrugge, a colpi di martello, gli orologi falsi. Da tempo Lorenzo Ruzza è tra i più famosi su TikTok, adesso torna in tv nell'ultima puntata de Le Iene (su Italia 1). Lui, che racconta all'inviato quanto vale un orologio prezioso di "secondo polso", va in giro per Milano con una troupe alla ricerca delle "patacche": orologi falsi, spesso di alto livello. Irriconoscibili. Ma a Ruzza basta poco per capire quando un orologio è un fake. Così, insieme alle telecamere del Le iene, diventa inviato per una sera. Inviato per caso. E scopre tanti, troppi ragazzi della movida milanese con "patacche" ai polsi.

Suicida dopo il servizio delle Iene, aperta un'inchiesta



“Sono molto seguito dai ragazzi giovani. Mi chiedono valutazioni. Spesso arrivano in negozio con un orologio falso, che non può essere venduto. E allora li distruggo togliendolo dal mercato”, racconta Ruzza a Le iene. “Specifico, prima dell’arrivo del cliente, che se l’orologio dovesse essere falso lo distruggo. Dopo il primo video tutto è diventato virale sui social”. Anche ieri, nel corso della puntata in onda su Italia 1, ha distrutto un orologio. Era falso.