Teo Mammucari sgancia la bomba su Pippo Baudo

La figlia Julia, il rapporto tormentato con l'ex velina e madre di sua figlia Thais Souza Wiggers, la fama, le donne e il suo nuovo amore. Teo Mammucari si racconta in un'intervista al "Messaggero" in cui svela anche un retroscena su Pippo Baudo e l'anno in cui doveva condurre il dopo festival. Nulla da fare, al ritorno da una vacanza era tutto svanito. E il Pippo nazionale scomparso.

«Baudo, per me un mito, mi convocò per comunicarmi che l’avrei fatto io - racconta Teo Mammucari nell'intervista rilasciata al Messaggero - “Diamoci la mano”, mi disse, “e non dirlo a nessuno”. Io andai in vacanza alle Mauritius e quando tornai non ci fu verso di parlargli. Sparito. Poi annunciarono Giorgino e Baudo, a chi gli chiedeva di me nelle interviste, diceva: “È Mammucari che si è proposto”. Ci rimasi malissimo. Mi servì per capire che in questo mondo si chiacchiera tanto». Intanto Mammucari si prepara a tornare in tv con "Le Iene". Appuntamento a martedì 10 gennaio alle 21.20 su Italia 1 al fianco di Belén Rodriguez.