Stasera Italia, Marcello Sorgi: Vladimir Putin è scomparso da Natale

24 gennaio 2023 a

a

a

Vladimir Putin è scomparso dalla Messa di Natale. Da allora non ci sono foto ufficiali. Soltanto un comunicato che parla del bagno che avrebbe fatto a Capodanno nell'acqua gelata. Ma non ci sono foto ufficiali. Insomma che fine ha fatto Putin? Se n'è parlato durante la puntata "Stasera Italia in onda il 24 gennaio.

Il mistero sulla salute di Vladimir Putin, ne parliamo a #StaseraItalia con @MarcelloSorgi pic.twitter.com/WAuZ1CSBQe — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 24, 2023

"Putin è il leader dell'altro pezzo di mondo - ha detto Marcello Sorgi - E questa guerra in Ucraina l'ha trasformato in un leader antagonista. Non fa che attaccare l'Occidente e parla dell'Occidente mettendolo tutto isneieme non bada as fumaturwe- Il fatto che lui sia scomparso da Capodanno sostanzialmente...