Cartabianca, Mauro Corona spiazza Berlinguer: "Sono io”. La foto sorprendente

Anche nella puntata del 24 gennaio di Cartabianca, il programma televisivo del martedì sera di Rai3, c’è stato il solito botta e risposta in apertura tra la conduttrice Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Ad un certo punto la regia ha sorpreso tutti mettendo in sovrimpressione una foto in bianco e nero di un bambino intento a fare i compiti. “Sono io!” l’esclamazione di Corona, che si riconosce nello scatto, in cui è possibile anche notare il nome “Mauro” ricamato sulla maglietta indossata dal piccolo.

Corona si è poi soffermato su temi più di attualità, a partire dallo sciopero proclamato dai benzinai, in parte revocato dopo il confronto con il governo Meloni: “Non ho ben capito per cosa è stato indetto, io ho una Panda di 33 anni fa e la uso una volta al mese. Qualsiasi sciopero danneggerà sempre i cittadini”. Lo scrittore è passato poi all’argomento Carlo Nordio, di cui si è vociferato di un possibile passo indietro: “Lo stimo molto ma temo che abbia fatto un passo falso. Il problema non è limitare le intercettazioni ma l’uso che se ne fa, serve una deontologia nell’utilizzo di questi strumenti”. In conclusione Corona ha pizzicato il principe Harry per le rivelazioni contenute nel libro Spare, che ha ottenuto numeri di vendite da capogiro: “C’è un po’ di pruderie, poi ha avuto una promozione planetaria incredibile ma io non lo leggerò. Se penso che un grande libro come il Gattopardo era rimasto trent’anni nel cassetto”.