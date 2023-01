Coffee Break, Antonio Maria Rinaldi: David Sassoli fu massacrato dal suo partito

25 gennaio 2023 a

Debito buono e debito cattivo. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Coffee Break" in onda su La7 il 25 gennaio. In collegamento c'era l'eurodeputato della Lega Antonio Maria Rinaldi che ha sottolineato la necessità di rimpinguare le scorte militari italiane all'indomani degli aiuti fatti arrivare a Kiev. Rinaldi ha difeso la sua scelta sottolineando la differenza tra debito buono e cattivo. E soprattutto ricordando che, in passato, anche Sassoli aveva parlato della necessità di congelare i debiti provocati dall'emergenza Covid.

"A dirlo fu lo stesso David Sassoli - ha raccontato Antonio Maria Rinaldi a "Coffee Break" - Quando era presidente del Parlamento europeo, se ne uscì con una dichiarazione in cui disse: entriamo nell'ordine di idee di congelare da parte della Bce una parte del debito contratto in ragione del Covid. La Bce lo può fare perché è una banca centrale. E' solo una questione di volontà politica. Io sostenni Sassoli a spada tratta e, invece, lui fu massacrato da tutti, a cominciare dal suo partito. Anche per quanto riguarda le spese necessarie a reintegrare le scorte militari è giusto metterle fuori dal computo del deficit".