Stasera Italia, Rampini sul bilancio del Cremlino: Putin arruolerà altri soldati

Per cosa spenderà Putin? Federico Rampini rivela a "Stasera Italia" quale sarebbe il vero progetto del Cremlino: arruolare in Ucraina altri 500mila soldati. Ne ha parlato durante la puntata in onda su Rete4 il 24 gennaio.

"La Russia ha ancora delle risorse enormi e le sta usando con ferocia contro la popolazione civile e contro le infrastrutture - ha spiegato Rampini - C'è una grande sproporzione demografica tra le forze in campo: la Russia ha 3 volte e mezza la popolazione dell'Ucraina. Quindi se cominciamo a pensare a una guerra di lunga durata (e questo è lo scenario su cui ragionano i vertici del Pentagono), è ancora molto grande la capacità di Putin di continuare a rovesciare al fronte nuove reclute anche se sono male addestrate. Insomma Putin ha ancora tante risorse da spendere. E nell'ultimo bilancio della Difesa, ha previsto di arruolare altri 500mila soldati. Ha già un esercito tra i più grossi del mondo e lo vuole rendere ancora più grosso".