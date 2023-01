Giorgia Meloni: "Non deluderò chi ha creduto in me". Il post per il suo compleanno

Sullo stesso argomento: Ghisleri allarma Meloni dopo il caso accise: il sondaggio che spaventa il governo

Un ringraziamento che è anche un messaggio di auguri a se stessa. Giorgia Meloni ha pubblicato un post sui social nel giorno del suo compleanno: "Grazie a tutti per i messaggi di auguri. 46 anni. Non so se ci sia da festeggiare, ma c’è sicuramente un augurio che voglio fare io a me stessa”, scrive la premier pubblicando una foto che la vede con alle spalle la bandiera italiana.

“Mi auguro – aggiunge Meloni – di non farmi spaventare dalla mole dei problemi, di non farmi ammaliare dalle sirene del potere, di non farmi convincere da un sistema che non condivido. Mi auguro di essere audace, concreta, veloce e coraggiosa. Di guardare sempre a quello che è giusto per l’Italia. In breve, mi auguro di non deludere chi ha creduto in me, e nella possibilità che l’Italia tornasse la grande Nazione che merita di essere. E non lo farò, costi quel che costi”.

La premier ha festeggiato ieri sera a casa di amici, tra gli affetti a lei più cari, insieme al compagno Andrea Giambruno e alla figlia Ginevra. Il presidente del Consiglio, racconta l'agenzia Adnkronos citando una fonte che era presente al momento dei festeggiamenti, ha ricevuto noi regalo dal compagno e dalla figli un paio di orecchini. Presenti alla festa ovviamente privata anche sua sorella Arianna col marito, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.