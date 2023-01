“Scaricato su Forza Italia il problema accise”. Ma Meloni vuole sciogliere i nodi tra alleati

15 gennaio 2023 a

Gli sconti sulle accise e il malcontento diffuso tra i cittadini per l’aumento dei prezzi dei carburanti hanno creato fibrillazioni in maggioranza. Ma Giorgia Meloni è intenzionata a riportare immediatamente il sereno all’interno del centrodestra, nonostante alcune cose non siano andate giù a Forza Italia. “Il premier si è innervosito per la turbolenza su benzina e diesel e ha scaricato su Forza Italia il problema” il pensiero che filtra da Arcore nella ricostruzione del Corriere della Sera, anche se la leader di Fratelli d’Italia ritiene che i rapporti con Silvio Berlusconi siano “ottimi, è sempre disponibile e utile”.

Per calmare le acque si sta pensando di procedere con un tavolo di maggioranza, con l’obiettivo di tale appuntamento spiegato dal ministro Francesco Lollobrigida: “Serve che ci si incontri in maniera abbastanza continua per discutere dei problemi e risolverli in tempi brevi”. C’è stato un lungo lavoro tra gli ambasciatori dei due partiti per riportare il sereno e la stessa Meloni ha smorzato i toni, non risparmiando comunque una stoccata gli alleati nell’evento milanese di FdI.

“Nei gruppi parlamentari a volte pare che alcuni non comprendano il momento difficile e insieme la grande responsabilità che abbiamo” il motivetto ricorrente a Palazzo Chigi, da cui comunque arriva un messaggio chiaro: “Meloni è tranquilla, per nulla nervosa. Si va avanti insieme. Non bisogna ingigantire, problemi veri non ce ne sono. Il governo procede velocemente e questo è da sempre il meteo sulla compattezza delle maggioranze”. Uno dei principali artefici del tentativo di distensione nel governo è stato Antonio Tajani, che ha garantito in prima persona che Forza Italia non ha tradito l’esecutivo. Sono arrivate poi una serie di dichiarazioni pubbliche da Licia Ronzulli, Matteo Salvini e Francesco Lollobrigida il cui senso è più che chiaro: bisogna mettere da parte ogni lite, ci sono delle elezioni regionali in vista.