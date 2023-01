Coffee Break, Sardone sbotta in diretta: “Al Parlamento Ue non funziona neanche il wi-fi”

13 gennaio 2023 a

Qualche problema tecnico per il collegamento di Silvia Sardone andato in scena nel corso della puntata del 13 gennaio di Coffe Break, talk show del mattino di La7 condotto da Andrea Pancani. L’eurodeputata è costretta a interrompere e poi riprendere il discorso da Bruxelles per alcune lacune della connessione del palazzo istituzionale dell’Unione europea: “Non ho potuto spiegarlo prima, ma non per colpa mia, per colpa della connessione del Parlamento europeo, sto usando la linea del mio telefono. Così avete in mente che il Parlamento europeo, questa grandissima istituzione, non riesce nemmeno a far funzionare un collegamento wi-fi decente nei propri uffici”. Una bordata con un pizzico di ironia dopo lo scandalo legato al Qatargate che ha travolto Bruxelles.