La verità di Riccardo Fogli sulla bestemmia e la squalifica al GfVip

Riccardo Fogli, dopo l’eliminazione dal GFVip, torna a parlare dell’accaduto, ospite nella puntata di sabato 7 gennaio di “Verissimo” su Canale 5. “Io non ho mai bestemmiato nella vita. La Madonna è la mia mamma“- ha esordito Fogli, negando qualsiasi sua responsabilità. Ospite di Silvia Toffanin, il cantante ha precisato cosa, a suo dire, è successo tra le mura della casa di Cinecittà, non nascondendo la sua delusione per quello che definisce un equivoco. “Ho sofferto molto, ma non devo piangere. (…) Ho sofferto perché l’idea che si possa pensare che...Io sono cresciuto in chiesa, ho fatto il chierichetto finché non sono diventato troppo alto e il parroco mi ha detto: "Riccardino, vai a giocà all’oratorio, non ti ci voglio più vedere qui’. Mia madre faceva le pulizie in chiesa, quarant’anni fa comperai un vecchio convento. Praticamente dormo in chiesa, quando vedo il parroco gli do una mano. É un amico”, ha raccontato l’ospite.

Poi è tornato sull’accaduto: “Io non ho mai bestemmiato nella vita. Se sento una bestemmia mi dà fastidio. Mi preparo due mesi per andare al Grande Fratello perché Signorini mi ha invitato – che saluto e ringrazio per le belle parole – e salta fuori che sono un bestemmiatore? No, non va bene questo. (…) Sono stato male perché un’offesa così grave non la puoi prendere con leggerezza, perché non lo puoi permettere a nessuno (…) Ho accettato e firmato le regole del Grande Fratello e se il Grande Fratello dice che "Noi abbiamo sentito una cosa blasfema" io mi fermo. Sono pronto a chiedere scusa a chiunque abbia pensato che io abbia detto una cosa blasfema. Ma io non l’ho detta".

Poi, il focus si è spostato sui dettagli dell’accaduto; e allora Fogli ha raccontato: “(…) Mi sono alzato, sono andato a fare colazione. Charlie mi fa: "Ricky, qua facciamo molti scherzi noi". "Va bene, io so stare agli scherzi. Basta che non mi fai mangiare tre uova. Oh Madonna, se mangio tre ova mi fa male il fegato per il colesterolo". E lì, da "Oh Madonna", è successo di tutto. Tra Oh e la Madonnina c’erano dei suoni che hanno fatto sentire una parola blasfema. Parliamo d’altro", cosí ha asserito il cantante sul fattaccio, con la Toffanin che lo ha interrotto cercando di sdrammatizzare: “No, anche perché tu avevi già fatto un’Isola dei Famosi che non era finita benissimo. Ti posso dare un consiglio? Lascia stare i reality, Riccardo. Fai la musica“.

Il cantante ha incassato – “Ci avevo pensato” - difendendo però la sua scelta di prenderne parte, sottolineando che quello era un modo per farsi vedere ogni giorno dalla sua famiglia, in primis da sua figlia, che spesso è fuori casa per le tournée. “É meglio essere un presunto cornuto che un presunto bestemmiatore", ha poi concluso l’ex membro dei Pooh, facendo riferimento a quanto accaduto nel reality honduregno.