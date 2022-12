Gfvip, Riccardo Fogli rischia l'eliminazione

Francesco Fredella 13 dicembre 2022 a

Prima l'Isola dei famosi. Adesso il Grande Fratello Vip. E così Riccardo Fogli - storico membro dei Pooh - è un concorrente ufficiale. Entra con la chitarra, canta e incanta. Ma, soprattutto, fa parlare la Rete per una presunta bestemmia. Sembra di vedere un film già visto quando Ivano Michetti all'Isola dei Famosi aveva bestemmiato in pochissime ore. E sembra che Foglia abbia ripetuto la bestemmia. Se così fosse potrebbe arrivare una squalifica all'improvviso. Per adesso, però, in Rete non si parla solo di quella che sarebbe un'ipotesi e nulla di più. Tutto è accaduto a colazione quando Riccardo Fogli ha detto: “Io mangio tre uova e dico ‘ca Madonna ho mangiato tre uova!".

Nella puntata di lunedì sera si è salvato Charlie Gnocchi che, dopo essere stato eliminato al televoto, ha pescato il biglietto per la salvezza. Pericolo scongiurato per lui che continua a essere uno dei concorrenti della casa più spiata d'Italia. E poi Romita show: pianti, lacrime, quando Signorini ha letto la lettera della sua fidanzata. Nuovo terremoto in arrivo? Forse.