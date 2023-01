Sondaggio regionali in Lombardia, le ultime cifre: "Sfida aperta"

Giada Oricchio 07 gennaio 2023 a

Pierfrancesco Majorino, Attilio Fontana o Letizia Moratti? La partita per la presidenza della Regione Lombardia (si vota il 12 e 13 febbraio) si giocherà sul filo del rasoio secondo il sondaggio Izi per il programma di LA7 “In Onda”.

Nella puntata del 6 gennaio, i co-conduttori Marianna Aprile e Luca Telese hanno mostrato l’ultimo rilevamento demoscopico: Attilio Fontana, governatore uscente, sostenuto alla guida del Pirellone da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e liste collegate, è dato al 43,2%, Pierfrancesco Majorino, appoggiato da Pd, M5s, SI, +Europa, Verdi e liste civiche, è salito al 39%, mentre l’ex vicepresidente della Regione, Letizia Moratti, candidata dal Terzo Polo (Azione e Italia Viva), è ferma al 17,8% delle preferenze. A stupire è la distanza molto contenuta tra Majorino e Fontana tant’è che Marianna Aprile chiede al candidato dem, in collegamento, un commento a caldo.

“I sondaggi vanno presi sempre con le pinze, ma mi fa piacere che la partita sia ancora aperta” ha detto il deputato prima di pungere i giornalisti: “Un mese e mezzo fa, anche nelle vostre trasmissioni tv, la discussione era su chi potesse arrivare secondo tra me e Letizia Moratti, oggi, invece, da diversi sondaggi, è evidente che la sfida è tra me e Fontana su chi può vincere le elezioni”.

Majorino ha ribadito di essere consapevole della difficoltà della sfida: “È comunque tosta perché non partiamo favoriti, ma è importante ciò che noi stiamo percependo sui territori, non solo nelle grandi città. C’è una mobilitazione in chi vuole cambiare le cose, dopo 28 anni in molti sentono la necessità di una svolta, in particolare dopo la gestione della pandemia”.