Flavio Briatore e Barbara D'Urso, gossip bomba: "Beccati in hotel"

08 gennaio 2023 a

a

a

Il primo gossip dell'anno, destinato a fare correre fiumi di inchiostro sulle riviste e sui siti specializzati, è quello lanciato da Diva & Donna. Protagonisti due dei personaggi più chiacchierati degli ultimi anni: Barbara D’Urso e Flavio Briatore. I due sarebbero stati "beccati" in un hotel di lusso di Milano. I segugi della rivista li avrebbero “sorpresi mentre cercavano di nascondersi”, si legge sul settimanale.

Ronaldo e Georgina sono arrivati alla rottura: il gossip clamoroso, i motivi

Secondo la ricostruzione l'imprenditore e manager, in passato legato a Elisabetta Gregoraci, e la conduttrice Mediaset sarebbero entrati nell'albergo in due momenti diversi per non dare nell'occhio ma poi si sarebbero incontrati. Forse hanno cenato insieme, anche se è possibile si tratti di una semplice cena di lavoro o di un incontro in amicizia. Ma a insospettire i paparazzi è il fatto che Briatore e D'Urso abbiano cercato di sfuggire agli obiettivi e di non farsi vedere insieme. Tuttavia la bomba di gossip sparata in copertina ha scatenato i social e c'è chi parla già della "coppia 2023", mente i diretti interessati e i loro collaboratori non commentano.